Доктор Мясников разглядел странности коронавируса

Сегодня, 12:25

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Доктор Мясников разглядел странности коронавируса
Врач Александр Мясников

Известный врач Александр Мясников на своем Телеграм-канале рассказал о своем видении странностей в "поведении" коронавируса. Так, доктор отмечает, что часть людей, находясь в постоянном контакте с зараженными, сами остаются здоровыми и в их организм вирус не проникает. А кто-то и самоизоляцию соблюдает, и по всем правилам обрабатывается антисептиками, но подхватывает заразу:

"Кто-то слегка покашлял, а кто-то лежит в постели. Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер".

Кроме того, и по географическим параметрам COVID-19 имеет немало странностей: в странах бывшего Союза заболевших значительно меньше, чем в западных. В США много заболевших, но штат Флорида, где живет много пожилых людей, по показателям незараженности "короной" выше других американских штатов. Во Франции свои удивительные факты: на северо-востоке полно заболевших, а на западе и юге их мало. Также разнятся Западная и Восточная Германия. Но, как бы то ни было, доктор призвал даже в режиме самоизоляции не расслабляться и не нарушать режим дня.

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