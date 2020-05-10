Пять способов профилактики коронавируса назвали в Минздраве

Глава НМИИ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева поделилась с россиянами пятью способами профилактики коронавирусной инфекции. Интервью с медиком опубликовано на страницах ведомства.

По словам Натальи Мокрышевой, чтобы уберечься от заражения коронавируса, важно в первую очередь свести к минимуму контакты с людьми, у которых имеются признаки ОРВИ либо других инфекционных заболеваний. Пенсионерам лучше вообще ни с кем не контактировать и оставаться дома.

Мокрышева также обратила внимание на долгосрочные последствия самоизоляции для здоровья людей. Медик отметила, что из-за отсутствия физической нагрузки может появиться лишний вес. Однако избежать его можно, соблюдая режим сна, а также благодаря сбалансированному питанию. Не стоит забывать и о питьевом режиме - воды надо пить много. Физическая активность возможна даже дома, о ней не следует забывать.

«ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю», – напомнила представитель Минздрава.

Людям с хроническими заболеваниями надо поддерживать связь со своим лечащим врачом. В условиях пандемии это лучше делать дистанционно.