Пять способов профилактики коронавируса назвали в Минздраве

Сегодня, 12:22

Ольга Громова

0

Image 16+
Пять способов профилактики коронавируса назвали в Минздраве
COVID-19

Глава НМИИ эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева поделилась с россиянами пятью способами профилактики коронавирусной инфекции. Интервью с медиком опубликовано на страницах ведомства.

По словам Натальи Мокрышевой, чтобы уберечься от заражения коронавируса, важно в первую очередь свести к минимуму контакты с людьми, у которых имеются признаки ОРВИ либо других инфекционных заболеваний. Пенсионерам лучше вообще ни с кем не контактировать и оставаться дома.

Мокрышева также обратила внимание на долгосрочные последствия самоизоляции для здоровья людей. Медик отметила, что из-за отсутствия физической нагрузки может появиться лишний вес. Однако избежать его можно, соблюдая режим сна, а также благодаря сбалансированному питанию. Не стоит забывать и о питьевом режиме - воды надо пить много. Физическая активность возможна даже дома, о ней не следует забывать.

«ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю», – напомнила представитель Минздрава.

Людям с хроническими заболеваниями надо поддерживать связь со своим лечащим врачом. В условиях пандемии это лучше делать дистанционно.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

10-05-2020, 22:58

Врач рассказала об опасности выхода на улицу в жару во время эпидемии

10-05-2020, 12:54

Роспотребнадзор: в России пика коронавируса может не быть

10-05-2020, 09:30

В Минздраве объяснили, зачем здоровым людям нужно носить маски

10-05-2020, 09:12

Китайский вирусолог назвал самое опасное свойство коронавируса

10-05-2020, 07:41

В Роспотребнадзоре рассказали, как погода влияет на коронавирус

9-05-2020, 18:02

В Коммунарке две трети пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии

9-05-2020, 14:42

Институт Гамалеи: пика заболеваемости в России нет

9-05-2020, 13:17

Китайские врачи обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19

9-05-2020, 12:18

В России может быть скрытый пик эпидемии коронавируса

9-05-2020, 11:51

Симптомы коронавируса зависят от места рождения

9-05-2020, 10:29

Объяснены тяжелые случаи коронавируса у молодых людей

9-05-2020, 08:54

У тяжелобольных с коронавирусом развивается делирий

8-05-2020, 22:49

Минздрав спрогнозировал сроки активного распространения коронавируса

8-05-2020, 22:32

Врач московской 52-й больницы рассказала о прорывной технологии лечения от коронавируса

8-05-2020, 21:50

Ученые назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

8-05-2020, 19:14

Назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

8-05-2020, 18:50

В НИИ скорой помощи в Петербурге скончалась третья медсестра

8-05-2020, 17:40

120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом

8-05-2020, 11:20

Врач перечислил распространенные ошибки при ношении медицинских масок

7-05-2020, 22:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров