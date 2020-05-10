Губернатор Петербурга объяснил продление карантинных мер до лета

Сегодня, 10:54

Александр Зуев

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Губернатор Петербурга объяснил продление карантинных мер до лета
Александр Беглов

Эпидемия коронавируса не покидает Россию, поэтому говорить о снятии карантина еще рано. Так, введенные в Петербурге запреты и ограничения сохранятся до 31 мая в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщил глава региона Александр Беглов на совещании с Владимиром Путиным. Он также сказал президенту, что для лечения больных с коронавирусом в Северной столице развернуто 5 925 коек, что на 10% больше запланированного.

Как отметил Беглов, пациентов с коронавирусом принимают 17 медучреждений, в том числе и две федеральные клиники. Чиновник также заявил, что с 12 мая в Петербурге вводится масочный режим. Горожане будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, включая парки и транспорт пишет DP.RU. Нарушителей будут штрафовать.

Между тем в пресс-службе Смольного добавили, что губернатор поручил профильным вице-губернаторам и руководителям продумать меры для стабилизации рынка труда и развития экономики, а финансовому и экономическому блокам проработать инструменты поддержки отраслей.

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