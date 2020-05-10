Смертность в Москве в апреле достигла максимума за 10 лет

Вчера, 23:39

Александр Зуев

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Смертность в Москве в апреле достигла максимума за 10 лет

В апреле нынешнего года в Москве зарегистрировали 11 846 случаев смерти, что на 20% больше, чем в среднем за прошлые десять лет. По сравнению с прошлогодним показателем того же месяца (10 005) смертность в Москве выросла на 15,5%. При этом среднее число смертей в апреле с 2010 по 2019 года составило 9 866 человек. 

Как сообщают в управлении Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области, численность населения столицы с 2019 года увеличилось лишь на 0,46%.

Всего в России скончались 1 915 заразившихся коронавирусом, в Москве — 1124.

Общее количество заразившихся коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек, выздоровели — 34 306. За сутки в Москве скончались 56 пациентов с коронавирусом, пишет Медиазона 

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что число человек на одну тысячу населения, которые скончались за период с января по март этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого года снизилось на 3,8%.

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