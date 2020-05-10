В Крыму режим самоизоляции продлили до лета

Глава республики Крым Сергей Аксенов подписал указ о продлении до 31 мая режима самоизоляции, который действует на территории республики с 3 апреля.

Жителям полуострова разрешается покидать свои дома только для того, чтобы пойти в магазин, в аптеку, для выноса мусора и выгула животных в 100 метрах от дома, а также для поездок на работу. Ко всему в республике устанавливается с 12 мая масочный режим. Средства индивидуальной защиты граждане обязаны носить в общественных местах.

Также до 31 мая продлено ограничение по предоставлению бесплатного проезда в общественном транспорте для льготных категорий граждан. Кроме того, новые поправки разрешают передвижение по территории республики членам общественных советов при МВД по РК и его территориальных органов.

Отметим, что в Крыму выявлены 202 случая заражения коронавирусом. 24 из них завезены из-за границы, 21 – из субъектов России, пишет РИА Новости Крым . 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из других регионов страны, 134 - по контакту с лицами, у которых инфекция лабораторно подтверждена. Выздоровели 64 человека.