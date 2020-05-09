Ученые назвали причину уязвимости мужчин перед коронавирусом

Мужчины чаще женщин заражаются коронавирусом. К тому же они умирают из-за высокой концентрации ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ 2) в крови. Из-за взаимодействия коронавируса с этим ферментом и происходит заражение.

Как отметил профессор кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена Адриан Воорс, фермент 2 играет важную роль в прогрессировании заболеваний легких.

В ходе исследования крови более 3,5 тысяч мужчин с сердечной недостаточностью, проведенного еще до пандемии коронавируса, было обнаружено высокое содержание этого фермента.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев объяснил уязвимость мужчин перед коронавирусом их нездоровым образом жизни. Он также сказал, что мужчины менее устойчивы к неблагоприятным условиям жизни, чем женщины, поэтому они чаще болеют и умирают.

АПФ 2 - рецептор на поверхности клеток, который взаимодействует с коронавирусом и позволяет ему проникать и инфицировать здоровые клетки, пишет РИА Новости .

Между тем кардиологи отмечают, что АПФ 2 присутствует в почках, сердце и тканях кровеносных сосудов. Высокие уровни фермента обнаружены и в яичках, что может в определенной мере объяснить более высокие концентрации ACE 2 у мужчин.