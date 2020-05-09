В Нью-Йорке дети умирают от болезни, связанной с коронавирусом

Сегодня, 12:17

Александр Зуев

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В Нью-Йорке дети умирают от болезни, связанной с коронавирусом
Глава департамента здравоохранения Нью-Йорка Говард Цукер

Глава департамента здравоохранения Нью-Йорка Говард Цукер призвал врачей-педиатров к бдительности в связи с участившимися случаями нового тяжелого воспалительного синдрома среди детей. Он также отметил, что нынешняя ситуация - лишь середина пути реагирования на смертоносную пандемию коронавируса.

Известно, что более 73 ребенка с положительными результатами на инфекцию госпитализированы с тяжелым системным воспалительным синдромом. Среди заболевших малыши в возрасте от одного года и учащиеся начальной школы. Известно, что в штате Нью-Йорк трое детей с диагнозом коронавирус скончались из-за воспалительного синдрома.

Примечательно, что клиническая картина этого заболевания очень похожая на синдром Кавасаки, который встречается у детей. Он поражает сосуды средних размеров. Впервые синдром был описан японским педиатром Томисаку Кавасаки в 1961 году. Точную причину синдрома пока никто не определил, но заболеваемость им колеблется посезонно.

Заметим, что этот недуг встречается чаще всего у детей азиатского, особенно японского происхождения, реже у чернокожих и еще реже у европейцев. Синдром Кавасаки проявляется сыпью на теле и языке, пишет ИА Красная Весна. Подобный воспалительный синдром выявили и у детей из Великобритании. Педиатры считают, что подобные осложнения связаны с коронавирусом и новым патогеном.

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