Ученые из Сингапура аннулировали прогнозы по окончанию пандемии

Пандемия коронавируса – это проблема, которую изучают тысячи ученых из разных стран. Было составлено уже множество прогнозов касательно того, когда она может закончиться. Один из таких прогнозов озвучил и Сингапурский университет технологии и дизайна.

Но теперь ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна аннулировали свои прогнозы, объяснив, что из-за быстро меняющейся обстановки они стали не актуальными. Из сайта удалены все графики, а исследователи посоветовали смотреть модели других стран, передает РИА Новости .

Ранее ученые, изучив данные по 131 стране, прогнозировали дату окончания эпидемии коронавируса в разных странах. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим

На основании ранее собранных данных, сингапурские ученые предполагали, что в России эпидемия коронавируса завершится 17 августа, позднее сроки сдвинули на 24 августа, а 7 мая прогнозируемую дату окончания эпидемии сместили на 8 сентября.

«Традиционные усилия по предсказанию или прогнозированию, цель которых заключается в том, чтобы сейчас сделать точный прогноз, который сбудется в будущем, могут вводиться в заблуждение в условиях чрезвычайной неопределенности», - заявили специалисты.