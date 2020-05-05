Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Введение обязательного ношения масок и перчаток оказывает положительное влияние на динамику распространения COVID-19. Такое мнение высказал руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. Он также назвал возможные сроки снижения эпидемии в России. По его словам, с приходом лета уровень заболеваемости будет снижаться. В частности, эксперт предположил, что через месяц будет уже другая обстановка.

Зуев также подчеркнул, что все прогнозы – «дело неблагодарное». Наряду с этим он назвал главный фактор, который влияет на снижение эпидемии коронавируса. По его мнению, все зависит от того, как граждане будут придерживаться ограничений. Он также высказал предположение о том, что если бы предпринятые меры выполнялись неукоснительно, то, может быть, люди уже ходили и в театры, и в кафе, и в рестораны.

Известно, что Роспотребнадзор разработал рекомендации для определения факторов, которые могут быть основанием для поэтапного снятия ограничительных мер. Метод оценки готовности к выходу из ограничений предполагает оценку коэффициента распространения коронавируса, свободного коечного фонда и охвата тестированием, пишет Национальная служба новостей .

По состоянию на 10 мая в России выявлено 198 676 случаев заражения коронавирусом, 10 817 — в последние сутки. Более 31 тыс. человек выздоровели, 1827 скончались. В Москве насчитывается 104 189 заболевших, 5667 выявлены за последние сутки. Более 12 тыс. выздоровели, 1010 умерли.