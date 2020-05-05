Врач рассказала об опасности выхода на улицу в жару во время эпидемии

Сегодня, 12:54

Александр Зуев

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Врач рассказала об опасности выхода на улицу в жару во время эпидемии

Врач-терапевт Лариса Алексеева предупредила москвичей об опасности теплой погоды в условиях распространения коронавирусной инфекции. Известно, что в Москве с 12 мая вводится масочно-перчаточный режим. Это означает, что в общественных местах нельзя снимать индивидуальные средства защиты, однако в них будет жарко и человек может вспотеть. Дело в том, что в этот день в Москве ожидается практически летняя погода и поэтому тем, кто боится жары, лучше из дома не выходить, говорит врач.

Терапевт отметила, что первая жара приводит к тому, что многие люди простывают, поскольку сидят под вентиляторами и кондиционерами. Алексеева говорит, что этого делать не следует, а также призвала отказаться от холодного душа  из-за высокой вирусной нагрузки. Она посоветовала спасаться от жары с помощью опрыскивания из пульверизатора, а также обильного питья. 

Доктор добавила, что первые весенние солнечные лучи опасны из-за рисков возникновения рака кожи, пишет Вечерняя Москва. Аллергикам врач посоветовала закрывать окна и проводить влажную уборку.

Согласно прогнозам синоптиков, 12 мая в Москве ожидается до 26 градусов тепла, после чего температура опустится до 9–14 градусов. 10 мая в столице сохранится облачная погода с прояснениями и до 18 градусов тепла.

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