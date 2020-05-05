Роспотребнадзор: в России пика коронавируса может не быть

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимин заявил о том, что в России пика эпидемии коронавируса может не быть. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24 ». Акимин также отметил, что, вероятно, в пик эпидемии коронавируса в России будет сглаженным и практически незаметным.

«Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно», - сказал Акимин.

По словам академика, введение ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, позволило России выиграть 2-3 недели до пикового роста, и сгладить сам пик.

Ситуация с коронавирусом, считает Акимин, в Росси стабилизируется в конце июня – начале июля. При этом осенью-зимой возможна вторая волна заболеваемости. И это может произойти даже если к тому времени будет создана вакцина. Эксперт считает, что вакцина не сможет полностью уничтожить инфекцию.

В России на утро 10 мая количество зараженных приблизилось к 200 тысяч. Общее количество жертв коронавируса в России превысило 1,8 тыс. человек.