В Минздраве объяснили, зачем здоровым людям нужно носить маски

Сегодня, 09:12

Анна Лисова

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В Минздраве объяснили, зачем здоровым людям нужно носить маски
Минздрав объяснил о том, зачем нужно носить маски здоровым людям, пишет РГ
Режим самоизоляции во многих регионах России будут постепенно ослаблять, но, в тоже время, ужесточается режим ношения масок. Так, нельзя будет без маски зайти в магазин, пользоваться общественным транспортом, а также появляться в общественных местах. 
Замдиректор НМИЦ фтизиопульманеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов рассказал, почему важно соблюдать «масочный режим».
«Маску необходимо надевать при посещении любых общественных мест, таких как магазины и общественный транспорт, где вы можете оказаться в близком контакте с другими людьми», - рассказал Чуланов. 
Он объяснил, что маска снижает риск заражения инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Также маска защитит от заражения при встрече в магазине и общественном месте с больным человеком. Поэтому масочный режим необходим для того, чтобы снизить вероятность подъема новой волны эпидемии. 
Хотя меры самоизоляции послабляют, важно понимать, что   если будут нарушаться те правила, которые действуют, возможны всплески заболеваемости. Власти пошли на смягчение режима самоизоляции, чтобы поддержать экономику. При этом ряд серьезных ограничительных мер продолжает действовать. Строгое соблюдение ограничений позволит прервать цепочку передачи инфекции и постепенно свести заболеваемость к минимуму, считает эксперт. 
 
 
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