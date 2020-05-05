В Роспотребнадзоре рассказали, как погода влияет на коронавирус

С приходом тепла с короновирусной инфекцией можно будет попрощаться.

Новый вирус теряет способность заражать людей при температуре воздуха от 30 градусов выше нуля. Об этом рассказали эксперты Роспотребнадзора. Солнечные лучи и низкий уровень влажности способствуют разрушению вируса, а полностью нейтрализовать инфекцию получится при 70 градусах выше нуля. Ранее вирусолог из Новосибирска Наталья Плотникова заявила, что актуальность темы COVID-19 снизится с наступлением лета.

Эксперты также отметили, что коронавирус не может жить в кондиционерах и системах вентиляции, как и все другие респираторные вирусы. Наряду с этим специалисты отмечают, что коронавирус сохраняется в тканях тела и после смерти, поэтому в ведомстве призывают граждан избегать тактильных контактов с телом умершего от коронавирусной инфекции.

Пандемия COVID-19, объявленная ВОЗ 11 марта, охватила почти все страны. Всего мире коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 3,9 миллиона человек, свыше 275 тысяч скончались.