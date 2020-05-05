Институт Гамалеи: пика заболеваемости в России нет

Сегодня, 13:17

Анна Морозова

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Институт Гамалеи: пика заболеваемости в России нет

Доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев заявил, что в России нет и не может быть пика заболеваемости по коронавирусу.

Он утверждает, что было сделано все для того, чтобы нарастание заболеваемости оставалось пологим. Поэтому условный пик предвидится в конце мая — начале июня. А пока заболеваемость возрастает.

Малышев отметил, что колебания количества новых выявленных случаев около 10% в сутки не опасны.

Ранее Николай Малышев уже прогнозировал пик заболеваемости на июнь.

За последние сутки в России было выявлено 10817 зараженных коронавирусом. Больше всего больных зафиксировано в Москве (5667) и Подмосковье (842). Умерли от коронавируса в России 1827 человек.

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