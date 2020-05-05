В России может быть скрытый пик эпидемии коронавируса

Сегодня, 11:51

Анна Морозова

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В России может быть скрытый пик эпидемии коронавируса

Врач-инфекционист Валерий Безносенко сообщил, что существует вероятность наличия скрытого пика эпидемии коронавируса в России.

Безносенко отметил, что количество инфицированных напрямую связано с выявляемостью, то есть тестированием на коронавирус. Кроме того, количество госпитализированных больных не увеличивается. Со слов специалиста, новые случаи возрастают в основном за счет бессимптомных и легких форм.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусолог Александр Чепурнов утверждает, что резкий рост количества инфицированных в начале эпидемии был предотвращен благодаря принятым карантинным мерам. При этом о влиянии этих мер на пик и плато он сказать затрудняется.

Чепурнов сообщил, что главный момент наступит тогда, когда количество выздоровевших будет больше количества заболевших. По мнению специалиста, важное значение имеют экономические моменты, в результате которых люди вынуждены были нарушать режим самоизоляции для решения своих текущих проблем.

Директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин считает, что, если в России и будет пик распространения коронавирусной инфекции, он будет невыраженным.

Ранее в Минздраве сообщили, что пик по заболеваемости коронавирусом ожидается в ближайшие пару недель. Прогнозируется его наступление сначала в Москве, потом — в регионах. После наступления пика заболеваемости должно быть плато и стабилизация ситуации, за чем последует  постепенное снижение.

За последние сутки в России зарегистрированы 10 699 новых инфицированных коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране зафиксировано более 187 тысяч случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 8 мая от заболевания умерли 98 больных, выздоровели 2805 пациентов.

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