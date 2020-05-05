Симптомы коронавируса зависят от места рождения

Сегодня, 10:29

Анна Морозова

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Симптомы коронавируса зависят от места рождения
COVID-19

По мнению специалистов, жители разных регионов болеют коронавирусом по-разному. Российские ученые обследовали сотни военных, инфицированных коронавирусом в Дальневосточном федеральном округе, а также сравнили данные о больных из Уральского и Сибирского округов. Эксперты установили, что инфекция у них проявляется по-разному.

Пациенты описали свои симптомы коронавируса по просьбе медработников. Жители европейской части России оценили симптоматику как очень интенсивную. Далее по тяжести проявлений заболевания следуют жители Сибири и Урала. Меньше всего жалоб предъявляли пациенты из Дальнего Востока. Ученые утверждают, что это неблагоприятный признак. Состояние больного может значительно усугубиться за считанные часы.

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