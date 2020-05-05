Объяснены тяжелые случаи коронавируса у молодых людей

Сегодня, 08:54

Анна Лисова

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Объяснены тяжелые случаи коронавируса у молодых людей

Генетические особенности могут влиять на вероятность развития осложнений при коронавирусной инфекции. 

К такому выводу пришла международная группа ученых. О результатах своего исследования они написали на страницах издания Science Alert, сообщает телеканал 360

Эта генетическая мутация может никак не проявлять себя в организме, пока человек не заразится коронавирусом. Но она при заражении даже молодых здоровых людей отправляет в реанимацию, если они заражаются. 

«Тот, кто мог бы пробежать марафон в октябре 2019 года, а в апреле 2020 года находится в реанимации, интубации и вентиляции», — рассказал руководитель исследовательской группы Жан-Лоран Казанова.

По мнению ученых, тяжелые формы COVID-19 развиваются из-за генетических мутаций, которые меняют иммунную систему. Доказательством этому, по мнению исследователей, является то, что грипп или вирусный энцефалит из-за различия в генах людей тоже могут проходить по-разному.

Поэтому для борьбы с коронавирусной инфекцией необходимо создать препарат, который будет «работать» с определенными участками. Но опасность такого лечения в том, что при вмешательстве в генетику могут возникать побочные эффекты, и как они проявятся, пока сказать сложно. 

По мнению ученых, результаты их исследования доказывают, что тяжелое течение COVID-19 у молодых людей – это не просто невезение, как считалось ранее. Теперь установлено, почему даже у тех, кто ранее не имел проблем со здоровьем, заболевание может протекать в тяжелой форме. 

 

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