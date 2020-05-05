У тяжелобольных с коронавирусом развивается делирий

Вчера, 22:49

Александр Зуев

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У тяжелобольных с коронавирусом развивается делирий
Психическое расстройство

По мере распространения коронавируса ученые и медики все больше начинают узнавать о характере и свойствах этой инфекции. Недавно, например, выяснилось, что у многих пациентов с коронавирусом наблюдаются неврологические симптомы - головная боль, спутанность сознания, судороги и инсульты. 80% больных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии, будут испытывать некоторый уровень делирия (психическое расстройство). Об этом рассказал доктор Халим Фадил, специалист по неврологии из Арлингтонского мемориального госпиталя (Техас).

Как правило, делирий, который провоцируется накоплением углекислого газа в организме, поражает пациентов, подключенных к ИВЛ. Как сказал американский невролог Кевин Коннер, делирий приводит к слуховым и зрительным галлюцинациям, бредовому состоянию, дезориентации во времени и пространства, возбуждению, агрессии и нарушению сна. У пациентов могут проявляться проблемы с памятью и речью, пишет UfacityNews.ru.

Эпидемия делирия у пациентов с COVID-19 - плохо управляемая, заявил доктор Шарон Иноуйе из Гарвардской медицинской школы. Опасность заключается в том, что горячечный бред может привести к долгосрочному повреждению головного мозга. У больных, испытывающих это состояние, меньше шансов для выживания.

Уменьшить неврологические симптомы может обычная ходьба, но когда больные находятся на аппаратах ИВЛ, сделать это просто невозможно.

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