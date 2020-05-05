Ученые назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Многие пациенты с COVID-19 на третий день после заражения жалуются на аносмию - потерю обоняния. Как сообщают исследователи из Университета Цинциннати, этот ранний симптом коррелирует с тем, насколько тяжелыми будут другие симптомы заболевания. В ходе наблюдений за пациентами исследователи установили, что у 61% из них наблюдается полная потеря обоняния. Причем невозможность распознавать запахи имела место преимущественно у детей и молодых женщин.

При ярко выраженной потере у пациента впоследствии могут возникнуть сильная лихорадка, кашель и одышка.

Также в ходе нового исследования медики обнаружили у 50% пациентов с COVID-19 заложенность носа, а у 35% - насморк. Ранее такие симптомы врачи приписывали аллергии. Учитывая, что заболевание можно спутать с аллергией, врачи рекомендуют носить защитные маски,пишет Российская газета .

Кроме того, медики выяснили, что большинство людей, заразившихся COVID-19, также испытывают потерю вкусовых ощущений.