Ученые назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Сегодня, 19:14

Александр Зуев

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Ученые назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Многие пациенты с COVID-19 на третий день после заражения жалуются на аносмию - потерю обоняния. Как сообщают исследователи из Университета Цинциннати, этот ранний симптом коррелирует с тем, насколько тяжелыми будут другие симптомы заболевания. В ходе наблюдений за пациентами исследователи установили, что у 61% из них наблюдается полная потеря обоняния. Причем невозможность распознавать запахи имела место преимущественно у детей и молодых женщин.

При ярко выраженной потере у пациента впоследствии могут возникнуть сильная лихорадка, кашель и одышка.

Также в ходе нового исследования медики обнаружили у 50% пациентов с COVID-19 заложенность носа, а у 35% - насморк. Ранее такие симптомы врачи приписывали аллергии. Учитывая, что заболевание можно спутать с аллергией, врачи рекомендуют носить защитные маски,пишет Российская газета

Кроме того, медики выяснили, что большинство людей, заразившихся COVID-19, также испытывают потерю вкусовых ощущений.

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