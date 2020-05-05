Назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Сегодня, 18:50

Ольга Громова

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Назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни

Медики из Университета Цинциннати (США) определили ранний симптом коронавируса, по которому можно спрогнозировать течение болезни COVID-19, передает Eurekalert.

Доктор медицинских наук, доцент кафедры отоларингологии медицинского колледжа Калифорнийского университета и врач UC Health Ахмад Седагат считает, что это аносмия - потеря обоняния. Симптом наблюдался у 61 процента больных, которые согласились принять участие в исследовании.

Аносмия появлялась, в основном, на третий-четвертый день после инфицирования. Медики обратили внимание на то, что тяжесть других симптомов в большой степени зависела от того, как протекала аносмия.

Ярко-выраженная потеря обоняния, к примеру, в скором времени приводила к тяжелому течению коронавирусной болезни - у больных появлялся сильный кашель, одышка и лихорадка.

Заложенность носа и насморк при COVID-19 также нередко встречаются (в 50 и 35 процентах), хотя ранее предполагалось, что по этим признакам можно отличить аллергию от коронавируса.

«Теперь мы больше знаем о симптомах COVID-19, в том числе со стороны носа. Учитывая то, что заболевание можно спутать с аллергией, рекомендуем носить защитные маски», - приводит рекомендации врачей «Российская газета».

Также отмечается, что аносмия в большинстве своем встречается у женщин и молодых людей.

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