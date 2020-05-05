В НИИ скорой помощи в Петербурге скончалась третья медсестра

Сегодня, 17:40

Александр Зуев

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В НИИ скорой помощи в Петербурге скончалась третья медсестра

В России продолжают умирать медицинские работники, борющиеся с  коронавирусной инфекцией. 

Известно, что в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе в Санкт-Петербурге скончалась еще одна медсестра, у которой ранее выявили коронавирус. Об этом 5 мая сообщил главврач клиники института Антон Повзун. Как он сказал, 59-летняя медсестра скончалась 2 мая в Александровской больнице и добавил, что в возрастную группу риска она не входила. 

Ранее стало известно о смерти двух сестер отделений НИИ - 56-летней операционной сестры Валентины Шужиной и 46-летней медсестры травматологического отделения Ольги Новиковой. Их имена внесены в список Памяти скончавшихся от COVID-19 медработников. Имени третьей медсестры пока нет в этом перечне. Всего в институте заболели более 100 человек, пишет Фонтанка.Ру.

Надо сказать, что из-за дефицита медперсонала интенсивность приема пациентов в НИИ снижена, больные направляются в другие лечебные учреждения города.

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