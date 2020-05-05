120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом

120 подтвержденных случаев коронавируса выявлены среди сотрудников банка группы ВТБ. Об этом СМИ рассказал член правления компании Дмитрий Пьянов, передает Интерфакс. По его словам, в составе группы около 170 сотрудников с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

«Из них около 120 человек имеют подтвержденный диагноз COVID-19», - уточнил он.

Пьянов отметил, что большинство заразившихся проходят лечение дома. Для одного из сотрудников банка заражение коронавирусом стало фатальным - он умер. Подавляющее число заболевших сотрудников, по его данным, работали в кассовых центрах и розничных фронт-офисах. Некоторые из зараженных работали в IT-подразделении.

Напомним, пресс-служба ВТБ еще 24 марта проинформировала, что в столичных отделениях начали внедряться меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и что схемы могут применяться и в других российских регионах. Сообщалось об обязательном социальном дистанциировании, а также дезинфекции, которую обязали проводить сотрудников.

В офисах сформировали взаимозаменяемые группы сотрудников, благодаря чему работа с физическими и юридическими лицами бесперебойная.