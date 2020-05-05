120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом

Сегодня, 11:20

Ольга Громова

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120 сотрудников ВТБ заразились коронавирусом
Эпидемия коронавируса

120 подтвержденных случаев коронавируса выявлены среди сотрудников банка группы ВТБ. Об этом СМИ рассказал член правления компании Дмитрий Пьянов, передает Интерфакс. По его словам, в составе группы около 170 сотрудников с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

«Из них около 120 человек имеют подтвержденный диагноз COVID-19», - уточнил он.

Пьянов отметил, что большинство заразившихся проходят лечение дома. Для одного из сотрудников банка заражение коронавирусом стало фатальным - он умер. Подавляющее число заболевших сотрудников, по его данным, работали в кассовых центрах и розничных фронт-офисах. Некоторые из зараженных работали в IT-подразделении.

Напомним, пресс-служба ВТБ еще 24 марта проинформировала, что в столичных отделениях начали внедряться меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и что схемы могут применяться и в других российских регионах. Сообщалось об обязательном социальном дистанциировании, а также дезинфекции, которую обязали проводить сотрудников.

В офисах сформировали взаимозаменяемые группы сотрудников, благодаря чему работа с физическими и юридическими лицами бесперебойная.

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