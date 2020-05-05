В Москве зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

По данным оперативного штаба, в Москве выявлено 6703 новых случая заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала эпидемии. В течение последних пяти дней в столице стабильно выявляется более чем 5 тыс. случаев заражения в сутки. Общее число заболевших превысило 92 тыс., 905 человек скончались. С начала эпидемии в столице после коронавируса выздоровели 9227 человек. В целом по стране за последние сутки зафиксирован 11 231 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших составило 177 260 человек.
Предыдущий максимальный показатель заболеваемости за сутки был зафиксирован 3 мая, когда число зараженных достигло 10 633 человек. В каждый из следующих трех дней количество новых случаев превышало 10 тысяч.
Отметим, что Москва лидирует по числу новых заражений. В Московской области за сутки зафиксированы 842 новых случая заражения, в Нижегородской — 312, в Санкт-Петербурге — 306. Более новых 100 заболевших выявлено в Дагестане. В Удмуртии за сутки не было выявлено ни одного нового случая заболевания. В Тамбовской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Мордовии и Кабардино-Балкарии общее число заразившихся превысило 1 тыс. человек.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост числа выявленных случаев не свидетельствует о росте заболеваемости. Он пояснил, что на протяжении двух недель не растет госпитализация тяжелых больных, не растет количество тяжелобольных, что указывает на некую стабилизацию ситуации, пишет РБК.
При этом Собянин исключил отмену режима самоизоляции в городе после майских праздников, но он отметил, что ситуация в Москве позволяет с 12 мая разрешить работу промышленных предприятий и строек.
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