В Москве зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом COVID-19

По данным оперативного штаба, в Москве выявлено 6703 новых случая заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала эпидемии. В течение последних пяти дней в столице стабильно выявляется более чем 5 тыс. случаев заражения в сутки. Общее число заболевших превысило 92 тыс., 905 человек скончались. С начала эпидемии в столице после коронавируса выздоровели 9227 человек. В целом по стране за последние сутки зафиксирован 11 231 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших составило 177 260 человек.

Предыдущий максимальный показатель заболеваемости за сутки был зафиксирован 3 мая, когда число зараженных достигло 10 633 человек. В каждый из следующих трех дней количество новых случаев превышало 10 тысяч.

Отметим, что Москва лидирует по числу новых заражений. В Московской области за сутки зафиксированы 842 новых случая заражения, в Нижегородской — 312, в Санкт-Петербурге — 306. Более новых 100 заболевших выявлено в Дагестане. В Удмуртии за сутки не было выявлено ни одного нового случая заболевания. В Тамбовской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Мордовии и Кабардино-Балкарии общее число заразившихся превысило 1 тыс. человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост числа выявленных случаев не свидетельствует о росте заболеваемости. Он пояснил, что на протяжении двух недель не растет госпитализация тяжелых больных, не растет количество тяжелобольных, что указывает на некую стабилизацию ситуации, пишет РБК .

При этом Собянин исключил отмену режима самоизоляции в городе после майских праздников, но он отметил, что ситуация в Москве позволяет с 12 мая разрешить работу промышленных предприятий и строек.