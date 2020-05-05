В Италии опровергли опасность заражения коронавирусом через сточные воды

Коронавирус SARS-CoV-2 в природных и сточных водах присутствует, так как попадает туда вместе с отходами жизнедеятельности человека, но опасности он в этом случае не представляет. Такие выводы в ходе очередного исследования сделали итальянские ученые. Результатами они поделились на портале препринтов medRxiv.
Ученые Миланского университета и Института изучения воды в Бругерио взяли несколько образцов воды из канализации Милана, а также на очистных сооружениях и в двух ближайших к городу реках. Они пытались выделить вирусные частицы, определяя следы РНК, оценивали жизнеспособность вируса.
Результаты несколько озадачили общественность. Выяснилось, что в городской канализации тысячи копий РНК вируса - и это в одном лишь миллилитре воды! Однако есть хорошая новость - у них предельно низкая жизнеспособность. На таком уровне, когда заражение здоровых клеток полностью исключено. Следов частиц вируса в сточных водах, которые прошли через очистные сооружения, не выявлено.
Особо подчеркивается, что соединениям хлора удалось полностью очистить воду от всех генетических следов SARS-CoV-2. Добавим, что статья ученых еще не была рецензирована другими представителями науки, экспертами и редакторами научных изданий. Поэтому к выводам, сделанным в публикации, следует отнестись довольно настороженно.
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