В Италии опровергли опасность заражения коронавирусом через сточные воды

Сегодня, 13:41

Ольга Громова

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В Италии опровергли опасность заражения коронавирусом через сточные воды
Сточные воды

Коронавирус SARS-CoV-2 в природных и сточных водах присутствует, так как попадает туда вместе с отходами жизнедеятельности человека, но опасности он в этом случае не представляет. Такие выводы в ходе очередного исследования сделали итальянские ученые. Результатами они поделились на портале препринтов medRxiv.

Ученые Миланского университета и Института изучения воды в Бругерио взяли несколько образцов воды из канализации Милана, а также на очистных сооружениях и в двух ближайших к городу реках. Они пытались выделить вирусные частицы, определяя следы РНК, оценивали жизнеспособность вируса.

Результаты несколько озадачили общественность. Выяснилось, что в городской канализации тысячи копий РНК вируса - и это в одном лишь миллилитре воды! Однако есть хорошая новость - у них предельно низкая жизнеспособность. На таком уровне, когда заражение здоровых клеток полностью исключено. Следов частиц вируса в сточных водах, которые прошли через очистные сооружения, не выявлено.

«Несмотря на то, что мы не нашли следов вирусной РНК в обработанных сточных водах, следы вируса в середине апреля присутствовали в реках Ламбро и Южная Ламбро. Это указывает на то, что часть сточных вод попадает в реки без очистки. С другой стороны, тесты показали, что вирус не был жизнеспособным, что говорит о минимальных рисках для экосистем и здоровья людей», - приводит ТАСС мнение исследователей.

Особо подчеркивается, что соединениям хлора удалось полностью очистить воду от всех генетических следов SARS-CoV-2. Добавим, что статья ученых еще не была рецензирована другими представителями науки, экспертами и редакторами научных изданий. Поэтому к выводам, сделанным в публикации, следует отнестись довольно настороженно.

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