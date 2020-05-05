Геннадий Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Вспышка коронавирусной инфекции, вызывающей Covid-19, охватила Россию и сейчас многие следят за прогнозами экспертов касательно того, когда может закончиться эпидемия. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о том, когда можно ожидать окончания эпидемии, сообщает НСН. Онищенко отметил, что, нарушая режим самоизоляции, не стоит ожидать быстрого окончания эпидемии.
Официально будет объявлено об окончании эпидемии тогда, когда после того как выпишут последнего больного пройдет еще 28 дней.
После 11 мая завершится нерабочий период. И сейчас многие россияне пытаются разобраться в том, будет ли снят режим самоизоляции полностью. Комментируя сложившуюся ситуацию, ученый из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов отметил, что с каждым днем удерживать россиян на самоизоляции становиться сложнее, но сразу же выводить всю страну с самоизоляции не стоит.
Суслов подчеркнул, что Россия учитывает международный опыт в борьбе с эпидемией коронавируса. Но при этом все решения принимаются с учетом ситуации в стране. При этом ограничения могут быть разными в соседних регионах. Все зависит от того, сколько случаев заражения фиксируется и насколько загружены местные больницы, принимающие зараженных коронавирусом людей.
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