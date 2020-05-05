Геннадий Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе

Вспышка коронавирусной инфекции, вызывающей Covid-19, охватила Россию и сейчас многие следят за прогнозами экспертов касательно того, когда может закончиться эпидемия. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о том, когда можно ожидать окончания эпидемии, сообщает НСН . Онищенко отметил, что, нарушая режим самоизоляции, не стоит ожидать быстрого окончания эпидемии.

«Все сейчас зависит только от нас, от граждан РФ. А то получается, мы и погулять хотим и на шашлыки съездить, а потом спрашиваем: «А когда же это закончится?», - сказал Онищенко.

Официально будет объявлено об окончании эпидемии тогда, когда после того как выпишут последнего больного пройдет еще 28 дней.

После 11 мая завершится нерабочий период. И сейчас многие россияне пытаются разобраться в том, будет ли снят режим самоизоляции полностью. Комментируя сложившуюся ситуацию, ученый из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов отметил, что с каждым днем удерживать россиян на самоизоляции становиться сложнее, но сразу же выводить всю страну с самоизоляции не стоит.

Суслов подчеркнул, что Россия учитывает международный опыт в борьбе с эпидемией коронавируса. Но при этом все решения принимаются с учетом ситуации в стране. При этом ограничения могут быть разными в соседних регионах. Все зависит от того, сколько случаев заражения фиксируется и насколько загружены местные больницы, принимающие зараженных коронавирусом людей.