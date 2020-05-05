Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки рака легких

Сегодня, 10:38

Анна Лисова

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Врачи назвали проявляющиеся на лице признаки рака легких
Исследование рентгена легких

Врачи рассказали о том, как рак легких может повлиять на внешний вид. Эксперты объяснили, что многие онкологические заболевания проявляются в некоторых изменениях внешности, пишет портал MedikForum.ru. Онкологи отметили, что признаки рака легких нередко проявляются на лице. Так, при его развитии по-другому потеет лицо, также эта болезнь влияет на состояние глаз.

Специалисты отмечают, что одним из признаков рака легких является опущение века. При этом заболевании может опустить веко только со стороны одного глаза. Поэтому, если возник птоз века на одном глазе, лучше проконсультироваться с врачом.

Другим признаком рака легких, который можно заметить, глядя в лицо, является уменьшение зрачка. Происходит это из-за того, что злокачественные опухоли могут давить на нервы, влияя на проводимость сигналов. Это и провоцирует уменьшение одного или двух зрачков.

Еще одним возможным симптомом онкологического заболевания легких может быть нарушение потливости лица. Если одна часть лица начала потеть сильнее другой, то тоже необходимо проконсультироваться с врачом. Онкологи отмечают, что зачастую опухоль располагается с той стороны, где лицо потеет меньше.

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