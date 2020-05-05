В Италии создана убивающая коронавирус вакцина

Сегодня, 08:43

Анна Лисова

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В Италии создана убивающая коронавирус вакцина
Создание вакцины от коронавируса

В Италии ученые заявили, что им удалось создать вакцину, которая способна нейтрализовать коронавирус, передает Daily Mail. Первый опыт на мышах показал, что эта вакцина заставляет организм вырабатывать белки плазмы крови, которые способны уничтожать вирус SARS-CoV-2. Исследователи испытали эту вакцину в лабораторных условиях на человеческих клетках. Оказалось, что возникшие у грызунов при вакцинировании антитела предотвращали  связывание вируса SARS-CoV-2 с клетками человека и последующее инфицирование. Испытание этой вакцины на людях ученые планируют начать осенью.

«Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», — заявили итальянские ученые.

Вакцина, созданная в Италии, сейчас считается самой перспективной из всех, которые уже были разработаны против коронавируса с начала пандемии. Вакцину от коронавируса разрабатывают также в России. Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что отечественная вакцина от коронавируса уже проходит доклинические испытания, которые дают обнадеживающие результаты.

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