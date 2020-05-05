В Италии создана убивающая коронавирус вакцина

В Италии ученые заявили, что им удалось создать вакцину, которая способна нейтрализовать коронавирус, передает Daily Mail . Первый опыт на мышах показал, что эта вакцина заставляет организм вырабатывать белки плазмы крови, которые способны уничтожать вирус SARS-CoV-2. Исследователи испытали эту вакцину в лабораторных условиях на человеческих клетках. Оказалось, что возникшие у грызунов при вакцинировании антитела предотвращали связывание вируса SARS-CoV-2 с клетками человека и последующее инфицирование. Испытание этой вакцины на людях ученые планируют начать осенью.

«Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», — заявили итальянские ученые.

Вакцина, созданная в Италии, сейчас считается самой перспективной из всех, которые уже были разработаны против коронавируса с начала пандемии. Вакцину от коронавируса разрабатывают также в России. Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что отечественная вакцина от коронавируса уже проходит доклинические испытания, которые дают обнадеживающие результаты.