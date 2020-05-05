Как лето повлияет на пандемию коронавируса, рассказал вирусолог

Лето может поспособствовать сокращению количества заболевших коронавирусом, считает вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. В интервью 5-tv.ru он спрогнозировал изменение эпидемиологической ситуации с наступлением лета. Как считает эксперт, высокие температуры с большой вероятностью повлияют на распространение коронавирусной инфекции, вызывающей COVID-19. Он прогнозирует снижение темпов эпидемии.
По словам Альтштейна, дело не в том, что солнечные лучи уничтожат коронавирус. Летом, отмечает эксперт, укрепляется иммунитет людей и в целом меняется образ жизни. Люди начинают чаще бывать на улице, меньше пребывая в помещениях, где трудно избежать большого скопления народа.
Вирусолог рассказал, что соблюдать режим самоизоляции важно для снижения темпов распространения коронавируса. Важно не забывать о необходимости соблюдать дистанцию в людных местах. Не менее важно обрабатывать дезинфицирующими средствами руки.
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