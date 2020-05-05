Власти Нью-Йорка сообщили об опасном воздействии коронавируса на детей

Власти Нью-Йорка бьют тревогу из-за синдрома системного воспалительного ответа у детей, вызываемого коронавирусом. Синдром схож с тем, что был обнаружен у множества несовершеннолетних в Европе, которые оказались в больнице с высокой температурой и вздутыми артериями.

В Нью-Йорке уже зафиксировали 15 случаев, у четверых пациентов - положительный результат анализа на COVID-19, в то время как у шести других есть антитела, сообщил мэр города Билл де Блазио.

Как он отметил, все обошлось без смертельных случаев.

Де Блазио также призвал родителей обратить внимание на своих детей. Он отметил, что инциденты такого рода не были замечены несколько дней назад, но теперь они есть.

По словам мэра, при таком заболевании ребенок ощущает жар и боли в животе. У него появляется рвота и сыпь. При таких симптомах надо звонить врачу.

Каждый день медики узнают больше о том, как COVID-19 влияет на организм, и понимают, что коронавирус - свирепая болезнь. Департамент здравоохранения Нью-Йорка поручил всем медработникам города сообщать обо всех пациентах в возрасте до 21 года, отметил мэр, пишет РИА Новости .

Ранее специалисты из Италии и Великобритании обнаружили связь между коронавирусом и рядом случаев воспалительных заболеваний у детей.