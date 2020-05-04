В Екатеринбурге скончались семь человек с коронавирусом

Сегодня, 14:56

Александр Зуев

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В Екатеринбурге скончались семь человек с коронавирусом

В Екатеринбурге за все время пандемии скончались семь пациентов с коронавирусом. По словам главы горздрава Дениса Демидова, они умерли не от COVID-19, хотя он был у них подтвержден.

Как выяснилось, скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями в тяжелой форме, а коронавирус мог усложнить течение болезней. Одной из умерших было 92 года.

Напомним, в Свердловской области подтверждено 1 353 случая заражения. Вылечить за все время удалось 182 человека. За сутки в  области коронавирус подтвердился у 76 человек и скончались два пациента, о чем сообщил федеральный оперативный штаб. Всего в  Екатеринбурге зафиксировано 640 заболевших. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции, пишет Екатеринбург Онлайн.

Отметим, что в Екатеринбурге каждый месяц более тысячи человек умирает по причинам, не связанным с коронавирусом.

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