В Екатеринбурге скончались семь человек с коронавирусом

В Екатеринбурге за все время пандемии скончались семь пациентов с коронавирусом. По словам главы горздрава Дениса Демидова, они умерли не от COVID-19, хотя он был у них подтвержден.

Как выяснилось, скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями в тяжелой форме, а коронавирус мог усложнить течение болезней. Одной из умерших было 92 года.

Напомним, в Свердловской области подтверждено 1 353 случая заражения. Вылечить за все время удалось 182 человека. За сутки в области коронавирус подтвердился у 76 человек и скончались два пациента, о чем сообщил федеральный оперативный штаб. Всего в Екатеринбурге зафиксировано 640 заболевших. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции, пишет Екатеринбург Онлайн .

Отметим, что в Екатеринбурге каждый месяц более тысячи человек умирает по причинам, не связанным с коронавирусом.