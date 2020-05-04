Найден новый путь передачи коронавируса

Сегодня, 14:46

Анна Морозова

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Найден новый путь передачи коронавируса

Ученые из Голландии установили, что новый коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и поражать клетки кишечника.

В ходе исследования был проведен анализ влияния инфекции на модели клеточной культуры кишечника человека, и наблюдалась реакция клеток. При добавлении к органоидам COVID-19 начиналось быстрое заражение, при котором увеличивалось количество инфицированных клеток.

Врачи отметили, что у многих заболевших коронавирусом были такие симптомы, как тошнота и диарея. В результате ученые сделали вывод, что вирус может передаваться через грязные руки. Кроме того, в кале зараженных также были обнаружены частицы вируса, что доказывает то, что коронавирус поражает кишечник.


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