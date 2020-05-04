В Омске в больнице со вспышкой коронавируса уволился главврач

Городская больница №1 г. Омска временно осталась без главврача - Георгий Соболев написал заявление на увольнение по собственному желанию. Причина - массовое заражение медработников больницы коронавирусом.

В минувший понедельник появилась информация о нескольких зараженных COVID-19 сотрудников отделения пульмонологии 1-й горбольницы. 4 мая учреждение закрыли на карантин, внутри ее осталось 417 человек. В этот же день всем медработникам порекомендовали сдать тест на "корону". В итоге в местных группах и СМИ появились фотоматериалы, как люди сдавали анализ: выстроившаяся огромная очередь и народ - медработники и их родные - практически весь без масок и безо всякой дистанции друг от друга. Такая реальность вызвала шквал возмущения общественности.

Ирина Солдатова, министр здравоохранения Омской области, отреагировала на факт организации тестирования так:

"...не входит ни в какие рамки".

Также чиновница отметила, что в настоящее время известно о наличии коронавируса у 16 медработников Первой городской, четверо из них - врачи. Кроме того, из обследованного персонала больницы - пока это 70% - положительного теста на COVID-19 не оказалось ни у кого.

Относительно первого лица "прославившегося" лечебного учреждения и его увольнения, Ирина Солдатова заявила:

"Сегодня главный врач принял решение, что по собственному желанию покидает свой пост, потому что не смог уберечь коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности".