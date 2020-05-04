Петербургские ученые в ближайшие месяцы прогнозируют вторую волну коронавируса

Уже в ближайшие месяцы может начаться вторая волна эпидемии коронавируса, считает руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавирусной инфекции Центра компетенций Национальной технологической инициативы СПбПУ, профессор Алексей Боровков.

В интервью «КП-Санкт-Петербург » он подчеркнул, что пока еще рано расслабляться и смягчать меры противодействия распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Хотя ситуацию удалось взять под контроль, тем не менее, говорить о победе над эпидемией еще не приходится. Вторая волна коронавирусной инфекции может начаться в ближайшие месяцы.

«Есть вероятность, что со второй волной мы можем столкнуться уже в конце августа – начале сентября», - подчеркнул ученый.

По его словам, вероятность второй волны эпидемии связана с несколькими факторами. В частности, иногородние студенты начнут приезжать в общежития. Не исключено, что они могут стать причиной новой волны эпидемии, поскольку могут приехать из регионов, где ситуация будет более сложная, чем в Санкт-Петербурге. Также стоит учитывать, что студенты активно общаются между собой, что способствует распространению вирусов. Вернуться в конце лета и школьники, которые сейчас отдыхают за пределами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А это тоже десятки тысяч человек.

Боровков не исключает, что мощность второй волны может быть даже больше, чем первой. Избежать второй волны заражения можно, если отодвинуть начало учебного года на месяц, либо продлить дистанционное обучение, считает эксперт. Он подчеркнул, что каждое усиление социальных контактов будет провоцировать новые вспышки и порождать новые локальные волны заболеваемости. Поэтому важно разработать план, который не даст перерасти этим локальным волнам в масштабную волну заражений.