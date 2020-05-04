Великобритания лидирует в Европе по смертности от коронавируса

Великобритания заняла первое место в Европе по смертности от коронавируса и может занять второе по количеству летальных исходов в мире. В стране от коронавируса уже скончались 32 313 человека, что превысило показатели смертности в Италии (29 079). Общее число заразившихся коронавирусом в Великобритании составляет более 196 тысяч. В британском бюро статистики сообщили, что число летальных исходов в период с 17 по 24 апреля превысило средний показатель за последние пять лет на 11,5 тысячи случаев.

Сотрудники Национального бюро статистики собрали сведения о людях, скончавшихся в больницах и вне медучреждений. При расчете брались во внимание врачебные заключения, когда было выявлено только подозрение на коронавирус и без подтверждения болезни тестами. Как выяснилось, больше всего умирают в больницах (19,6 тысячи). 5,9 тысячи человек скончались в домах престарелых и интернатах, более 1,3 тысячи скончались дома, 301 человек - в хосписах. Примечательно, что в статистике, предоставленной министерством здравоохранения и соцзащиты Великобритании, учитывались только случаи смерти в больницах.

Отметим, что больше всего от коронавируса умирают в США (более 66 тыс.). В России умерли 1451 пациента с диагнозом COVID-19. Всего в мире инфекцией нового типа заражены уже более 3,6 млн человек, умерло свыше 257 тысяч.