Китай оказался лидером в гонке по созданию вакцины от коронавируса

Ученые из Китая лидируют в рамках гонки создания вакцины от COVID-19. Во всем мире сейчас насчитывается около 100 лекарств, которые в перспективе могут вылечить от коронавируса.

CanSino Biologics и институт биопродукции в Ухане на данный момент находятся на втором этапе проверки вакцины и проводят испытания сразу над несколькими видами лекарств от COVID-19. За успехами Китая едва ли успевают ученые из США и Великобритании. Ранее Швейцария заявляла о том, что выпустит вакцину этой осенью, но КНР ее опередила. Предполагается, что в Китае лекарство будет представлено в сентябре текущего года, но это зависит от времени получения лицензии. Однако недостаточно просто выпустить вакцину, нужно еще добиться доверия граждан, ведь этому может препятствовать скандал 2018 года. Напомним, что тогда были обнаружены нарушения медицинских стандартов в изготовлении лекарств от дифтерии (около 250 тысяч доз).

«Вакцина - самый эффективный способ бороться с любым вирусом. Мы видим, что в отсталых странах людей не прививают и смертность там на порядок выше», - так заявил Феликс Ершов - руководитель лаборатории интерфероногенеза в Центре эпидемиологии имени Гамалеи.

Напомним, что во всех странах мира сейчас работают над разработкой вакцины от коронавируса, однако не все придерживаются традиционного подхода - использования целой вирусной клетки в качестве основы лекарства. К примеру, в США специалисты фармацевтических компаний Arcturus Therapeutics и Johnson&Johnson создают препарат на основе лишь фрагмента вирусного белка, который вызывает иммунный ответ вырабатывая антитела быстрее, чем целая клетка вируса. А эксперты американской фармацевтической компании Inovio Pharmaceuticals в изготовлении вакцины используют ДНК коронавируса. Они создали препарат с большой концентрацией нуклеиновых кислот вируса.

Такие же вакцины создают и специалисты Имперского колледжа в Лондоне. В России выпуск вакцины ожидается в конце мая.