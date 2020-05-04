Создано антитело, которое поможет в борьбе с коронавирусом

Вчера, 20:29

Анна Морозова

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Создано антитело, которое поможет в борьбе с коронавирусом

Нидерландские и немецкие ученые создали экспериментальное моноклональное антитело, которое может уничтожить коронавирус в лабораторных условиях. Данная информация опубликована в научном журнале Nature Communications.

Синтезированные в лаборатории Утрехтского университета белки по действию схожи с вырабатываемыми иммунными клетками человека белками. Они ответственны за поиск конкретного участка инфекционного агента и воздействие именно на него.

В процессе исследований новое антитело 47D11 уничтожало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV, провоцирующий развитие острого респираторного синдрома. Новое антитело нацеливается на белковые шипы, которые придают вирусу форму короны и способствуют его проникновению в человеческие клетки.

Антитела воспроизводились при помощи генетически модифицированных мышей. Когда выяснилось, что 47D11 нейтрализует вирус, ученые задались целью отредактировать антитело для создания подходящей для человека версии.

В дальнейшем ожидаются клинические исследования разработки и подтверждение полученных результатов. После этого будут проводиться испытания на животных и людях. Пока использовать это антитело в медицине нельзя. Однако есть перспективы на будущее применение его для предотвращения заражения и лечения больных коронавирусом.

Ранее израильскими учеными были обнаружены антитела, которые можно будет применять в создании лекарства от COVID-19.

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