Ученые из Китая призвали власти Италии не отменять карантинные меры

Сегодня, 17:09

Александр Зуев

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Ученые из Китая призвали власти Италии не отменять карантинные меры

Жесткое вмешательство государства на ранних стадиях распространения инфекции играет ключевую роль в борьбе с пандемией.

Такой вывод сделали китайским ученые, сравнив эпидемическую ситуацию в Италии и в китайской провинции Хунань. Эти два региона имеют одинаковую численность населения, но количество выявленных случаев заражения в них сильно отличается: свыше 210 тыс. в Италии и чуть более 1 тыс. в Хунани.

Как отметили исследователи, Китай добился таких результатов благодаря своевременным действиям властей и карантинным мерам, а в Италии не смогли верно оценить угрозу и оперативно отреагировать на нее. Полученные результаты исследования указывают на то, что в провинции Хунань могли заболеть около 3,3 тысячи человек, но этот показатель втрое меньше.

В этой связи ученые призвали власти Италии отказаться от ослабления карантина.

Согласно выводам исследователей, при условии сохранения действующих ограничений эпидемия в Италии закончится не раньше августа. Решение властей Италии смягчить карантинные меры в стране с 4 мая — на три месяца раньше математической модели ученые считают ошибкой, которая чревата возникновением второй волны эпидемии. Среди ключевых факторов, способствующих предотвращению распространения инфекции, ученые назвали запрет на передвижение граждан, изоляцию лиц с подозрением на коронавирус и скрининг температуры, пишет RT на русском.

Ранее Национальный институт статистики и Высший институт сообщил, что число летальных исходов от коронавируса в Италии гораздо выше официальных данных.

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