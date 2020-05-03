Российские медики обнаружили связь между курением и коронавирусом

Сосудистые хирурги Арман Азарян и Артур Юсупов, работающие с больными коронавирусом в клиническом центре высоких медтехнологий в Химках, обнаружили связь между курением и коронавирусом. Они утверждают, что курильщиками являются только 11 из 130 пациентов клиники медицинского центра. Курящих больных оказалось почти в три раза меньше среднероссийского показателя, который составляет 22,5%.

Азарян отметил, что по логике больных с пневмониями, которые курят должно было быть больше, ведь курение, как известно, ухудшает течение ОРЗ и ОРВИ. А в ситуации с коронавирусом результат совсем другой. Ранее французский институт Луи Пастера высказал предположение, что курение может быть «фактором защиты от коронавируса». Французские медики выявили 4,4% курящих людей в группе из 350 больных коронавирусом.