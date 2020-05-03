Глава ВОЗ назвал лучший способ защититься от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе прошедшего в Женеве брифинга назвал метод, который он считает лучшим в деле защиты от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Регулярное мытье рук остается одной из лучших мер общественного здравоохранения и защиты от COVID-19 и многих других заболеваний», — объяснил господин Гебрейесус.

Казалось бы, это самый доступный на сегодня метод. Оказывается, нет. Глава ВОЗ сообщил, что на данный момент порядка трех миллиардов людей на планете лишены возможности регулярно мыть руки по причине отсутствия водоснабжения.

Тедрос Аданом Гебрейесус также считает важным сейчас инвестировать в производство мыла, санитайзеров и дезинфекторов, которые во многих странах в дефиците. Порядка 3 миллиардам людей на Земле сейчас не хватает элементарного мыла. Глава ВОЗ призвал всех как можно чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, чтобы защитить себя и других от коронавируса.

«Вполне вероятно, что этот коронавирус останется с нами надолго, поэтому каждый должен помнить о мерах предосторожности, необходимо разрабатывать и делиться средствами для борьбы с инфекцией», - подытожил Тедрос Аданом Гебрейесус.