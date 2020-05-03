Глава ВОЗ назвал лучший способ защититься от коронавируса

Сегодня, 12:51

Ольга Громова

0

Image 16+
Глава ВОЗ назвал лучший способ защититься от коронавируса
Тедрос Аданом Гебрейесус

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе прошедшего в Женеве брифинга назвал метод, который он считает лучшим в деле защиты от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Регулярное мытье рук остается одной из лучших мер общественного здравоохранения и защиты от COVID-19 и многих других заболеваний», — объяснил господин Гебрейесус.

Казалось бы, это самый доступный на сегодня метод. Оказывается, нет. Глава ВОЗ сообщил, что на данный момент порядка трех миллиардов людей на планете лишены возможности регулярно мыть руки по причине отсутствия водоснабжения.

Тедрос Аданом Гебрейесус также считает важным сейчас инвестировать в производство мыла, санитайзеров и дезинфекторов, которые во многих странах в дефиците. Порядка 3 миллиардам людей на Земле сейчас не хватает элементарного мыла. Глава ВОЗ призвал всех как можно чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, чтобы защитить себя и других от коронавируса.

«Вполне вероятно, что этот коронавирус останется с нами надолго, поэтому каждый должен помнить о мерах предосторожности, необходимо разрабатывать и делиться средствами для борьбы с инфекцией», - подытожил Тедрос Аданом Гебрейесус.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Евгений Комаровский рассказал, как нельзя лечить COVID-19

Вчера, 17:38

В Минздраве России назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Вчера, 17:10

Попова: всплеск числа заболевших коронавирусом должен насторожить россиян

Вчера, 17:07

Дефицит витамина D повышает риск смерти от коронавируса

Вчера, 16:59

Ученые назвали условия формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Вчера, 15:47

Замдиректора НИИ Пастера объяснил сложность диагностики COVID-19

Вчера, 15:38

Для зараженных коронавирусом оказался опасен гепарин

Вчера, 14:43

В Минздраве рассказали об основных путях заражения коронавирусом

Вчера, 13:33

Названа причина ослабленного иммунитета у современных людей

Вчера, 12:07

Раскрыта способность коронавируса поражать любые органы человека

Вчера, 11:28

Врач сравнил смертность от коронавируса и других заболеваний

Вчера, 10:33

Врач Роспотребнадзора Подмосковья рассказала, как правильно носить маску

Вчера, 10:08

«Вы не понимаете степень кошмара»: врач обратился к россиянам

3-05-2020, 23:52

Врач-отоларинголог назвал главный признак заболевания коронавирусом

3-05-2020, 20:04

Коронавирус способен проникать в клетки большинства млекопитающих

3-05-2020, 16:47

Эпидемиолог призвал не бояться роста числа заражений коронавирусом в России

3-05-2020, 16:06

Врач-психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

3-05-2020, 14:23

Ученые из Германии разработали «единственную приемлемую стратегию» в борьбе с коронавирусом

3-05-2020, 11:00

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как у него протекал коронавирус

3-05-2020, 10:11

Названы симптомы рака, на которые обычно не обращают внимания

3-05-2020, 08:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров