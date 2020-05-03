Первый пациент с коронавирусом умер в Крыму

В Крыму скончался первый пациент с подтвержденным коронавирусом. Это женщина пенсионного возраста - 1950 года рождения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «Московский комсомолец».По его словам, в больницу ее доставили 30 апреля с пневмонией. У крымчанки помимо этого было несколько сопутствующих заболеваний. В частности, она страдала ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ожирением.

В данный момент коронавирус подтвержден у 128 жителей полуострова. Между тем в России количество заразившихся продолжает увеличиваться. За последние сутки число выявленных случаев увеличилось на 10 102. Общее количество заразившихся перевалило за 150 тысяч. За последние сутки скончались с коронавирусом еще 92 человека. Таким образом, число жертв выросло до 1451.