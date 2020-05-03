Фотограф из Твери рассказал, как переболел коронавирусом

Фотограф из Твери Евгений Некрасов поделился своим опытом пациента с подтвержденным Covid-19. Лечился он в шестой городской больнице. По словам мужчины, от появления первых признаков коронавируса до выписки из больницы минуло более четырех недель. В первые дни его изматывала невероятная слабость и разбитость, а также ломота в мышцах и суставах.
Мужчина добавил, что в дни, когда у него была лихорадка, он вызывал врача. Медик слушал легкие, но был уверен, что они чистые.
Флюорография также поначалу ничего не показывала. После госпитализации больному провели рентгенографию, которая выявила пневмонию, а компьютерная томография легких подтвердила данный диагноз. Далее Евгений поделился выводами, которые сделал на примере собственной истории болезни.
Евгений Некрасов попросил россиян серьезно отнестись к его рассказу и выходить из своего жилища только в случае острой необходимости. При этом нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты.
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