Фотограф из Твери рассказал, как переболел коронавирусом

Фотограф из Твери Евгений Некрасов поделился своим опытом пациента с подтвержденным Covid-19. Лечился он в шестой городской больнице. По словам мужчины, от появления первых признаков коронавируса до выписки из больницы минуло более четырех недель. В первые дни его изматывала невероятная слабость и разбитость, а также ломота в мышцах и суставах.

«Затем, на четвертый день я почувствовал изменение вкусовых ощущений и притупление обоняния. Температура в первые 4-6 дней не превышала 37,5 градусов. Вроде бы обычное ОРВИ. Спустя шесть дней температура стала увеличиваться и достигала уже отметки в 38-39 градусов», - поведал Евгений.

Мужчина добавил, что в дни, когда у него была лихорадка, он вызывал врача. Медик слушал легкие, но был уверен, что они чистые.

«Уже к 6 дню появилась сдавленная боль в грудной клетке. Хочу особо заметить, что даже в день когда меня госпитализировали, врач слушал легкие и говорил, что они чистые», - приводит слова Некрасова издание «Афанасий. Бизнес».

Флюорография также поначалу ничего не показывала. После госпитализации больному провели рентгенографию, которая выявила пневмонию, а компьютерная томография легких подтвердила данный диагноз. Далее Евгений поделился выводами, которые сделал на примере собственной истории болезни.

«Короновирусная пневмония возможно не прослушивается стетоскопом. Очевидным признаком этой коронаинфекции является потеря вкусовых ощущений и обоняния. Температура в первые дни не превышает 37,5 градусов, в дальнейшем после шести дней она повышается. Появление одышки и ощущения нехватки воздуха являются тревожными симптомами», - заключил фотограф.

Евгений Некрасов попросил россиян серьезно отнестись к его рассказу и выходить из своего жилища только в случае острой необходимости. При этом нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты.