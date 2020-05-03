Фотограф из Твери рассказал, как переболел коронавирусом

Сегодня, 11:00

Ольга Громова

0

Image 16+
Фотограф из Твери рассказал, как переболел коронавирусом
Эпидемия коронавируса

Фотограф из Твери Евгений Некрасов поделился своим опытом пациента с подтвержденным Covid-19. Лечился он в шестой городской больнице. По словам мужчины, от появления первых признаков коронавируса до выписки из больницы минуло более четырех недель. В первые дни его изматывала невероятная слабость и разбитость, а также ломота в мышцах и суставах.

«Затем, на четвертый день я почувствовал изменение вкусовых ощущений и притупление обоняния. Температура в первые 4-6 дней не превышала 37,5 градусов. Вроде бы обычное ОРВИ. Спустя шесть дней температура стала увеличиваться и достигала уже отметки в 38-39 градусов», - поведал Евгений.

Мужчина добавил, что в дни, когда у него была лихорадка, он вызывал врача. Медик слушал легкие, но был уверен, что они чистые.

«Уже к 6 дню появилась сдавленная боль в грудной клетке. Хочу особо заметить, что даже в день когда меня госпитализировали, врач слушал легкие и говорил, что они чистые», - приводит слова Некрасова издание «Афанасий. Бизнес».

Флюорография также поначалу ничего не показывала. После госпитализации больному провели рентгенографию, которая выявила пневмонию, а компьютерная томография легких подтвердила данный диагноз. Далее Евгений поделился выводами, которые сделал на примере собственной истории болезни.

«Короновирусная пневмония возможно не прослушивается стетоскопом. Очевидным признаком этой коронаинфекции является потеря вкусовых ощущений и обоняния. Температура в первые дни не превышает 37,5 градусов, в дальнейшем после шести дней она повышается. Появление одышки и ощущения нехватки воздуха являются тревожными симптомами», - заключил фотограф.

Евгений Некрасов попросил россиян серьезно отнестись к его рассказу и выходить из своего жилища только в случае острой необходимости. При этом нельзя забывать о средствах индивидуальной защиты.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Евгений Комаровский рассказал, как нельзя лечить COVID-19

Вчера, 17:38

В Минздраве России назвали сроки пика эпидемии коронавируса

Вчера, 17:10

Попова: всплеск числа заболевших коронавирусом должен насторожить россиян

Вчера, 17:07

Дефицит витамина D повышает риск смерти от коронавируса

Вчера, 16:59

Ученые назвали условия формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Вчера, 15:47

Замдиректора НИИ Пастера объяснил сложность диагностики COVID-19

Вчера, 15:38

Для зараженных коронавирусом оказался опасен гепарин

Вчера, 14:43

В Минздраве рассказали об основных путях заражения коронавирусом

Вчера, 13:33

Названа причина ослабленного иммунитета у современных людей

Вчера, 12:07

Раскрыта способность коронавируса поражать любые органы человека

Вчера, 11:28

Врач сравнил смертность от коронавируса и других заболеваний

Вчера, 10:33

Врач Роспотребнадзора Подмосковья рассказала, как правильно носить маску

Вчера, 10:08

«Вы не понимаете степень кошмара»: врач обратился к россиянам

3-05-2020, 23:52

Врач-отоларинголог назвал главный признак заболевания коронавирусом

3-05-2020, 20:04

Коронавирус способен проникать в клетки большинства млекопитающих

3-05-2020, 16:47

Эпидемиолог призвал не бояться роста числа заражений коронавирусом в России

3-05-2020, 16:06

Врач-психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

3-05-2020, 14:23

Ученые из Германии разработали «единственную приемлемую стратегию» в борьбе с коронавирусом

3-05-2020, 11:00

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как у него протекал коронавирус

3-05-2020, 10:11

Названы симптомы рака, на которые обычно не обращают внимания

3-05-2020, 08:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров