Раскрыта способность коронавируса поражать любые органы человека

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико в интервью Парламентской газете рассказал о том, какие клинические проявления коронавируса наблюдаются у зараженных пациентов. Он подчеркнул, что коронавирусная инфекция может поражать различные системы и органы человека, из-за чего ее клинические проявления чрезвычайно разнообразны по своим формам.

«Среди госпитализированных пациентов более 90% имеют пневмонию, ДВС-синдром — более 50%, острое повреждение почек — около 15% и повреждение миокарда — более 20%», - рассказал Брико.

Он отметил, что такое разнообразие проявления коронавирусной инфекции связано с тем, что он может поражать разные органы. Установлено, что коронавирус связывается с клетками организма человека рецепторами ACE2. Поэтому ему удается поразить клетки дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС. А это значит, что коронавирусная инфекция способна поражать любые органы и системы, из-за чего и проявления ее имеют разнообразные формы.

Также он сообщил, что пока специалисты не готовы дать точный прогноз окончания эпидемии коронавируса в России. Брико подчеркнул, что ситуация в регионе очень отличается, поэтому сложно сказать, когда эпидемия остановиться. А чтобы эпидемия не стала еще более серьезной, эксперт советует всем тщательно соблюдать режим самоизоляции и другие ограничительные меры, нацеленные на сдерживание распространение коронавируса.