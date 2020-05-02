Врач сравнил смертность от коронавируса и других заболеваний

Коронавирусная инфекция, вызывающая COVID-19, стала проблемой для многих стран. Впервые об этом коронавирусе врачи и ученые узнали в конце минувшего года. Несколько последних месяцев они занимаются его изучением. Заболевание COVID-19, возникающее из-за коронавируса, может спровоцировать смерть. Известный доктор Александр Мясников опубликовал в соцсети Instagram пост, в котором сравнил смертность от COVID-19 с другими опасными инфекциями. Он рассказал, что даже от ротавируса в мире за год умирают сотни тысяч людей. В свою очередь иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью КП объяснил, в чем опасность других заболеваний, которые тоже являются смертельными и уже давно известны человечеству.

По его словам, на первой позиции в мире стоит смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также онкология. Что же касается ротавируса, то хотя он и опасен, но, как считает Крючков, его опасность сильно преувеличена. Согласно статистике ВОЗ за 2013 год, от ротавирусной инфекции в мире умерло 215 000 детей до пяти лет. По другим оценкам, эта цифра составляет около 122 000 летальных исходов. И уже семь лет статистика эта почти не меняется. Крючков отмечает, что сейчас смертность от ротавируса составляет около 200 тыс. случаев в год.

Летальность ротавирусной инфекции, по оценкам экспертов, составляет от 0,5% до 0,09%, в то время как коронавирус имеет 2% летальных исходов. В России эта цифра достигает 4%, а в Германии – 3,5%. Стоит также учитывать, что эпидемия коронавируса еще не завершена и окончательная статистика не сформировалась. Поэтому важно не преуменьшать опасность коронавируса, уверены эксперты.