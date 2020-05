Врач сравнил смертность от коронавируса и других заболеваний

View this post on Instagram

Вирус, перекинувшийся от животных к человеку, в считанные месяцы поразил 65 млн человек. Излечивающего лекарства нет, вакцины нет. 35 миллионов жертв за продолжающуюся эпидемию. В год заражается 1,7 млн человек. На данный момент 37 млн заражённых. Каждый год от этого вируса умирает около 1 млн человек.. Такова сегодняшняя реальность. Как называется этот вирус?