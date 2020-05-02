Врач Роспотребнадзора Подмосковья рассказала, как правильно носить маску

Глава управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова рассказала, как правильно носить маски во время пандемии коронавируса. Ее рекомендации привела пресс-служба губернатора области Андрея Воробьева в Инстаграм.

По словам врача, медицинскую маску необходимо носить в местах многолюдных и не стоит забывать ее вовремя менять. Маска или респиратор должны плотно прилегать к лицу и полностью закрывать рот, нос и зону подбородка. Изделие следует менять каждые два-три часа. Повторно использовать одноразовые маски нельзя. Если маска стала влажной, человеку необходимо сразу же надеть новую, а старую выбросить в мусорную урну и после этого тщательно вымыть или обработать руки.

«Если вы больны или у вас симптомы вирусного заболевания, используйте маску перед тем, как приближаться к другим людям. Также, если вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания», – поведала Ольга Микаилова.

Напомним, первого мая в столичном регионе указом губернатора Андрея Воробьева был введен масочный режим. Жителям рекомендовано носить маски в местах общего пользования (аптеках, такси, на работающих предприятиях, в магазинах и так далее) с 1 по 11 мая. С 12 мая ношение масок станет обязательным.