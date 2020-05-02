Врач Роспотребнадзора Подмосковья рассказала, как правильно носить маску

Сегодня, 10:08

Ольга Громова

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Врач Роспотребнадзора Подмосковья рассказала, как правильно носить маску
Эпидемия коронавируса

Глава управления Роспотребнадзора по Московской области Ольга Микаилова рассказала, как правильно носить маски во время пандемии коронавируса. Ее рекомендации привела пресс-служба губернатора области Андрея Воробьева в Инстаграм.

По словам врача, медицинскую маску необходимо носить в местах многолюдных и не стоит забывать ее вовремя менять. Маска или респиратор должны плотно прилегать к лицу и полностью закрывать рот, нос и зону подбородка. Изделие следует менять каждые два-три часа. Повторно использовать одноразовые маски нельзя. Если маска стала влажной, человеку необходимо сразу же надеть новую, а старую выбросить в мусорную урну и после этого тщательно вымыть или обработать руки.

«Если вы больны или у вас симптомы вирусного заболевания, используйте маску перед тем, как приближаться к другим людям. Также, если вам необходимо обратиться к врачу, заблаговременно наденьте маску, чтобы защитить окружающих в зоне ожидания», – поведала Ольга Микаилова.

Напомним, первого мая в столичном регионе указом губернатора Андрея Воробьева был введен масочный режим. Жителям рекомендовано носить маски в местах общего пользования (аптеках, такси, на работающих предприятиях, в магазинах и так далее) с 1 по 11 мая. С 12 мая ношение масок станет обязательным.

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