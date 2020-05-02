«Вы не понимаете степень кошмара»: врач обратился к россиянам

Вчера, 23:52

0

Image 16+
«Вы не понимаете степень кошмара»: врач обратился к россиянам

Юрий Райхман – главврач Воскресенской районной больницы обратился к жителям с просьбой о соблюдении карантинного режима. Халатность людей к рекомендациям медиков вводят его в панику. 

Ситуация по распространению COVID-19 в России остается серьезной. Это относится и к Москве, и к Московской области. На днях местное телевидение показало кадры из районной больницы - туда госпитализированы пациенты с коронавирусом. По данным на 1 мая, в Воскресенске зафиксирован 201 случай заражения коронавирусом.

Рекомендации главврача: не выходить из дома на майские праздники. Если возникает крайняя потребность выйти на улицу, то после этого необходимо обработать руки дезинфицирующими средствами. Только благодаря этому можно будет «пережить и остановить этот кошмар».

Губернатор Подмосковья, Андрей Воробьев, заявил, что будет введет масочный режим для населения. Также он отметил, что регион вышел на плато по числу инфицированных коронавирусом. А использование масок в общественных местах даст возможность снизить показатели заболеваемости. Контроль за ношением масок будет усиливаться поэтапно.

Губернатор подчеркнул необходимость того, чтобы работодатели снабжали своих сотрудников средствами индивидуальной защиты. Власти Подмосковья готовы раздавать средства защиты гражданам, которые не могут позволить себе их приобрести.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Врач-отоларинголог назвал главный признак заболевания коронавирусом

Вчера, 20:04

Коронавирус способен проникать в клетки большинства млекопитающих

Вчера, 16:47

Эпидемиолог призвал не бояться роста числа заражений коронавирусом в России

Вчера, 16:06

Врач-психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

Вчера, 14:23

Ученые из Германии разработали «единственную приемлемую стратегию» в борьбе с коронавирусом

Вчера, 11:00

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как у него протекал коронавирус

Вчера, 10:11

Названы симптомы рака, на которые обычно не обращают внимания

Вчера, 08:57

В Петербурге врачей могут лишить компенсации за заражение коронавирусом

2-05-2020, 18:34

В Волгограде умер 57-летний мужчина с коронавирусом - он десятая жертва

2-05-2020, 13:48

Ученые выявили пять кожных проявлениях коронавируса

2-05-2020, 11:48

В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от коронавируса

2-05-2020, 08:27

В Петербурге в НИИ скорой помощи выявили 111 сотрудников с коронавирусом

1-05-2020, 18:07

Директор НИИ им. Склифосовского рассказал, что инкубационный период коронавируса может длиться три недели

1-05-2020, 17:26

В Армении умерла 27-летняя пациентка с коронавирусом

1-05-2020, 17:02

Ученые смоделировали 3D-модель распространения коронавируса в самолете

1-05-2020, 15:03

Врач рассказала, какие диеты увеличивают риск заражения коронавирусом

1-05-2020, 14:14

В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией

1-05-2020, 11:13

ВОЗ выявила необычную болезнь у детей в шести странах мира

1-05-2020, 08:24

В Москве искусственный интеллект ставит «коронавирусные» диагнозы

30-04-2020, 23:35

В ВОЗ заявили, что наличие антител не исключает возможность заражения коронавирусом

30-04-2020, 21:21

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров