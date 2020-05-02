«Вы не понимаете степень кошмара»: врач обратился к россиянам

Юрий Райхман – главврач Воскресенской районной больницы обратился к жителям с просьбой о соблюдении карантинного режима. Халатность людей к рекомендациям медиков вводят его в панику.

Ситуация по распространению COVID-19 в России остается серьезной. Это относится и к Москве, и к Московской области. На днях местное телевидение показало кадры из районной больницы - туда госпитализированы пациенты с коронавирусом. По данным на 1 мая, в Воскресенске зафиксирован 201 случай заражения коронавирусом.

Рекомендации главврача: не выходить из дома на майские праздники. Если возникает крайняя потребность выйти на улицу, то после этого необходимо обработать руки дезинфицирующими средствами. Только благодаря этому можно будет «пережить и остановить этот кошмар».

Губернатор Подмосковья, Андрей Воробьев, заявил, что будет введет масочный режим для населения. Также он отметил, что регион вышел на плато по числу инфицированных коронавирусом. А использование масок в общественных местах даст возможность снизить показатели заболеваемости. Контроль за ношением масок будет усиливаться поэтапно.

Губернатор подчеркнул необходимость того, чтобы работодатели снабжали своих сотрудников средствами индивидуальной защиты. Власти Подмосковья готовы раздавать средства защиты гражданам, которые не могут позволить себе их приобрести.