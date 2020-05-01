Врач-отоларинголог назвал главный признак заболевания коронавирусом

Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев пролил свет на некоторые нюансы, связанные с коронавирусом. В частности, он заявил, что повышение температуры тела не стоит рассматривать как первый признак заражения инфекцией. Человек может подозревать, что он заражен, когда у него появляются совсем другие ощущения, замечает эксперт.

Инфекция коронавируса начинается с того, что человек перестает ощущать запахи и вкус, а температура тела при этом может быть либо нормальной, либо субфебрильной - 37, 37,5, 37,9 или 38, 38,5.

Поэтому медик отметил, что при повышении температуры тела не нужно сразу бить тревогу, так как это не основной признак коронавируса.

Зайцев также пояснил, что любой коронавирус начинает лечиться, как ОРВИ. Поэтому мнительный человек должен позвонить на горячую линию или по телефону 03 и сказать, что он контактировал с больным COVID-19, пишет ТК Звезда . После этого к нему приедет бригада медиков, возьмет у него анализы, соберет анамнез и даст рекомендации по лечению. Также врачи должны оценить, насколько пациент серьезно болен и нужна ли ему госпитализация.