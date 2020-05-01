Эпидемиолог призвал не бояться роста числа заражений коронавирусом в России

Увеличение числа заражений коронавирусом в России - это результат расширения охвата тестирования. Об этом заявил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея Александр Гинцбург, передает «Газета.Ру».

Прирост инфицированных совершенно не означает, что идет углубление эпидемии, отметил он. По его информации, за последние десять дней количество тестирований выросло примерно в два раза.

«Цифра растет, потому что расширяется тестирование», - объяснил специалист.

В России по состоянию на 3 мая 2020 года коронавирусом заразились 134 тысячи, скончались 1280 человек.

В мире коронавирусная болезнь, о вспышке которой Китай объявил в последний день 2019-го года, поразила уже 3 502 592 людей. От ковида скончались 245 076 человек. Вылечиться удалось 1 112 879 людям.