Эпидемиолог призвал не бояться роста числа заражений коронавирусом в России

Сегодня, 16:06

Ольга Громова

0

Image 16+
Эпидемиолог призвал не бояться роста числа заражений коронавирусом в России

Увеличение числа заражений коронавирусом в России - это результат расширения охвата тестирования. Об этом заявил директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея Александр Гинцбург, передает «Газета.Ру».

Прирост инфицированных совершенно не означает, что идет углубление эпидемии, отметил он. По его информации, за последние десять дней количество тестирований выросло примерно в два раза.

«Цифра растет, потому что расширяется тестирование», - объяснил специалист.

В России по состоянию на 3 мая 2020 года коронавирусом заразились 134 тысячи, скончались 1280 человек.

В мире коронавирусная болезнь, о вспышке которой Китай объявил в последний день 2019-го года, поразила уже 3 502 592 людей. От ковида скончались 245 076 человек. Вылечиться удалось 1 112 879 людям.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Волгограде умер 57-летний мужчина с коронавирусом - он десятая жертва

Вчера, 13:48

Ученые выявили пять кожных проявлениях коронавируса

Вчера, 11:48

В Роспотребнадзоре объяснили, как отличить аллергию от коронавируса

Вчера, 08:27

В Петербурге в НИИ скорой помощи выявили 111 сотрудников с коронавирусом

1-05-2020, 18:07

Директор НИИ им. Склифосовского рассказал, что инкубационный период коронавируса может длиться три недели

1-05-2020, 17:26

В Армении умерла 27-летняя пациентка с коронавирусом

1-05-2020, 17:02

Ученые смоделировали 3D-модель распространения коронавируса в самолете

1-05-2020, 15:03

Врач рассказала, какие диеты увеличивают риск заражения коронавирусом

1-05-2020, 14:14

В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией

1-05-2020, 11:13

ВОЗ выявила необычную болезнь у детей в шести странах мира

1-05-2020, 08:24

В Москве искусственный интеллект ставит «коронавирусные» диагнозы

30-04-2020, 23:35

В ВОЗ заявили, что наличие антител не исключает возможность заражения коронавирусом

30-04-2020, 21:21

Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом

30-04-2020, 19:39

В Коммунарке главврач больницы высказался за продление карантина

30-04-2020, 17:53

Власти Италии нашли способ избежать второй волны коронавируса

30-04-2020, 14:30

Онколог рассказал об опасности приема витаминов

30-04-2020, 11:55

Коронавирус может оставаться глубоко в легких у переболевших людей

30-04-2020, 11:09

Глава Минздрава России предупредил о «коварстве» коронавируса

30-04-2020, 09:09

Названы самые опасные заболевания при коронавирусе

30-04-2020, 08:42

В Великобритании среди детей стал распространяться новый вирус

30-04-2020, 07:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров