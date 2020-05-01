Врач-психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

Сегодня, 14:23

Александр Зуев

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Врач-психотерапевт назвала признаки «карантинной депрессии»

В связи с эпидемий коронавируса и режимом самоизоляции, который стал нелегким испытанием для нервной системы многих россиян, появилось такое явление, как «карантинная депрессия». О ее признаках рассказала врач-психотерапевт Айна Громова.

По словам эксперта, прежде всего у человека появляется раздражительность - гиперэстезия или повышенная чувствительность нервной системы. Например, человека могут раздражать громкие звуки, на которые  раньше он не обращал внимание.

Также важным признаком является потеря аппетита и отсутствие интереса к тому, что раньше радовало. Ранее человек мог строить планы и мечтать, но в период самоизоляции он ничего не хочет.

Громова порекомендовала людям иногда оставаться наедине с собой для восстановления сил.

Ранее главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева сказала, что на фоне пандемии в обществе появилась коронафобия, пишет Радио Sputnik. Главным фактором, определяющим эмоциональные нарушения в постпандемический период, станут финансовые трудности, связанные с экономическими последствиями пандемии, заявила Васильева.

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