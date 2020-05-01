Ученые из Германии разработали «единственную приемлемую стратегию» в борьбе с коронавирусом

Сегодня, 11:00

Ольга Громова

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Ученые из Германии разработали «единственную приемлемую стратегию» в борьбе с коронавирусом

«Единственная разумная стратегия» в борьбе с коронавирусом заключается в постоянном сдерживании эпидемии. В этом убеждены специалисты ведущих исследовательских институций Германии, сообщает «Российская газета».

В заявлении президентов общества Макса Планка, общества Фраунгофера, объединения имени Гельмгольца и ассоциации исследовательских институтов имени Лейбница говорится, что актуальные на сегодня данные говорят, что для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, может понадобиться несколько лет. Это может довести до того, что система здравоохранения будет перегружена пациентами, которые нуждаются в интенсивной терапии.

«Наши математические модели показывают, что даже при оптимистичных оценках получение коллективного иммунитета займет годы и потребует большого количества смертей. Следует учитывать, что до сих пор остается неизвестным количество незарегистрированных случаев переболевших коронавирусом, как долго и надежно эти люди защищены от инфекции и не исследованы долгосрочные последствия заражения у них», - поведали эпидемиологи из Германии.

Взирая на все сказанное выше, специалисты не видят более эффективной меры борьбы с коронавирусом, кроме как сдерживание эпидемии. Она поможет предотвратить новые случаи инфицирования и затормозит темпы распространения коронавируса.

Ученые считают, что на текущий момент необходимо сосредоточиться на отслеживании контактов заразившихся, целевом перекрестном тестировании на наличие коронавируса и карантинных мерах в районах с повышенным риском инфицирования.

Предложенная стратегия должна быть адаптирована, как только это станет возможно благодаря новым знаниям или появлению вакцины, заключили эксперты.


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