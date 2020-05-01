Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как у него протекал коронавирус

Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко во время телеинтервью рассказал, как у него протекал коронавирус. Болезнь у него выявили более месяца назад - первого апреля.

«Коронавирусное заболевание протекало достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, но который позволил мне тем не менее неамбулаторно пролечиться, с той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов», - поведал Проценко в фильме Наили Аскер-заде под названием «Опасный вирус-4», который вышел в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, что Денис Проценко на время болезни самоизолировался на две недели в своем рабочем кабинете. Он продолжал работать и руководить больницей оттуда, в том числе общался с коллегами-врачами по видеосвязи.

Выздоровел главврач больницы в Коммунарке 15 апреля, когда два теста подряд на коронавирус показали отрицательный результат.

Напомним, в России коронавирус добрался уже до высших эшелонов власти. В конце недели стало известно, что его подхватил Премьер-министр России Михаил Мишустин. Позже СМИ узнали о заражении главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя.







